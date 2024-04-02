AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'ün kalkınması için projeler hayata geçirecek

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentin her köşesine dokunacak, ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Gerçek belediyecilikle, şehrimizin kalkınması ve refahının artması için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Salt, yazılı açıklamasında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Karabük merkez, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeleri ile Yortan Beldesi'nde seçimi kazandıklarını belirtti.

Kendilerini muhabbetle bağrına basan vatandaşlar ile sabahlara kadar sahada emek veren milletvekillerine, parti teşkilatına, nöbet yerlerini terk etmeyen sandık görevlilerine ve müşahitlere teşekkür eden Salt, kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki'yi tebrik etti.

Salt, "Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Eflani Belediye Başkanı olarak 4 dönemdir başarıyla hizmet etmiş kıymetli Belediye Başkanımız İbrahim Ertuğrul'a ve seçim süreci boyunca adaylık sürecinde göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı Ali Büyüközdemir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte daha güçlü Karabük için el ele çalışacağız"

Şimdiye kadar Karabük'e emek veren tüm belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Salt, şunları kaydetti:

"Kampanya sürecinde bizimle birlikte olan değerli basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi gerçek belediyecilik anlayışımızı hayata geçirme zamanı geldi. Karabük'ün her köşesine dokunacak, ihtiyaçlarınıza cevap verecek projelerimizi hayata geçireceğiz. Gerçek belediyecilikle, şehrimizin kalkınması ve refahının artması için var gücümüzle çalışacağız. Altyapıdan üst yapıya kadar her alanda sizlerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapacağız. Milletimiz tarafından seçilen, il, ilçe, belde belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclisi üyelerimizi ve birlikte mesai harcayacağımız muhtarlarımızı ayrı ayrı kutluyorum.

Ak Parti hükümeti olarak son 21 yıldır nasıl reformlarımızla, icraatlarımızla, yatırımlarımızla, projelerimizle konuşulduysak, inşallah önümüzdeki 5 sene boyunca da yerel yönetimlerimizde bu çizgimizden sapmayacağız. AK Parti'mizin bayrağını, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde taşımaya gururla devam edeceğiz. Bugün bir kez daha 'Durmak yok yola devam.' diyoruz. Bugün bir kez daha 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyoruz. Hep birlikte daha güçlü Karabük için el ele, gönül gönüle çalışacağız."