AK Parti heyetinden Safranbolu'da ziyaret

Güncelleme:
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Heyet, iş yerlerini gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Heyet, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen milletvekilleri ve teşkilat mensupları, Safranbolu'nun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ile partililer yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
