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AK Parti Gercüş İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Gercüş İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti 8. Olağan Kongresi düzenlendi. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kongrede yaptığı konuşmada barış vurgusu yaparak nesillerin başarıda yarışması gerektiğini ifade etti. İbrahim Torlak, ilçe başkanı seçildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gercüş Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin dirilme, tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğunu söyledi.

Nasıroğlu, memleketin barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu memleketin sokaklarda taş atan çocuklara değil elinde kalem tutan çocuklara ihtiyacı var. Sokakta lastik yakan çocuklara değil sporda ve başarıda birbiriyle yarışan nesillere ihtiyacımız var." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede İbrahim Torlak ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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