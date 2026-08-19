AK Parti'den Moldova'ya üst düzey ziyaret: Gagauzya gündemi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e yaptığı ziyaret kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi.

Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile de bir araya gelen Zorlu'nun ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagauzya başlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sandu tarafından kabul edilen Zorlu, iki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini vurgularken Gagauzya'daki gelişmeleri ve bunların yansımalarıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Zorlu, bu kapsamda Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, kültürel mirasının korunmasına ve Moldova ile bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Zorlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Sandu'yu kasımda Türkiye'de yapılacak COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Sandu, Türkiye ile ilişkilere her sahada büyük önem verdiklerini belirtirken Türkiye'nin dünyada her geçen gün artan etkisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sandu ayrıca Gagauzya'nın anayasal haklarına ve özerk statüsüne asla halel getirilmeyeceğini ve bu konuda Türkiye ile üst düzey işbirliğine hazır olduklarına vurgu yaptı.

Sandu, görüşmede, Türkiye tarafından inşa edilen Meslek Lisesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açmayı büyük bir heyecanla beklediğini kaydetti.

Sandu, Türk heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

?Türkiye'nin arabulucu rolü

Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu ile Devlet Konutu'nda baş başa görüşen Zorlu, Türkiye'nin küresel siyasetteki yerine ve attığı adımlara işaret etti.

Zorlu, pek çok bölgede barış ve huzurun sağlanması adına Türkiye'nin arabulucu rolünü vurgulayarak "Yakın coğrafyamızda büyük kırılmalar, savaşlar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye bu süreçte gücünü artırarak devam etmektedir. Bunda Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderlik rolü şüphesiz çok büyüktür." dedi.

Bu kırılmalardan birinin Ukrayna'da yaşandığına işaret eden Zorlu, "Rusya'yla olan ilişkilerimizin yanı sıra biz, Ukrayna'da savaşı durdurmaya çalışan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü esas alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu kapsamda şüphesiz Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Gagauzya'daki gelişmeler ve işbirliği çalışmaları da değerlendirildi.

Gagauzya gündemi

Zorlu, Başbakan Tofan ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve güncel meseleleri ele aldı.

"Türkiye-Moldova ilişkileri son yıllarda karşılıklı güven, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde hızla ilerlemeye devam ediyor." diyen Zorlu, Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği sürdüreceklerinin altını çizdi.

Zorlu, ekonomik ilişkileri çok önemli gördüklerine değinerek, 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşıldığını ve yakın zamanda yeni bir hedefle yola devam etmeyi umduklarını söyledi.

Kürşad Zorlu, Moldova ziyaretlerinin ana gündem maddesinin Gagauzya olduğunun altını çizerek yeni dönemde Gagauzya'da dil ve kültür çalışmalarının yanı sıra ekonomik alanda da ortak yatırımlar yapılabileceğini ifade etti.

Başbakan Tofan da Türkiye ile işbirliğine büyük önem atfettiklerini vurgulayarak Moldova hükümetinin en büyük programlarından birinin Türkiye ile işbirliğini karşılıklı şekilde güçlendirmek olduğunu belirtti.

Gagauzlara kıymet verdiklerinin altını çizen Tofan, Moldova ve Türkiye'nin işbirliği için Gagauzya'nın bir köprü olarak kullanılması gerektiğine işaret etti.

Tofan, Moldova'da yürüttüğü projeler ve destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Büyüyen ve gelişen ikili ilişkiler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carolina Perebinos'la da heyetlerarası görüşme yaptı.

"Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her geçen gün büyüyor ve genişliyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." diyen Zorlu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisi ve Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasıyla önemli birikim elde edildiğinin altını çizdi.

Zorlu, ilişkilerin daha da ileriye taşınması için güçlü bir zemin olduğunu belirterek "Bu kapsamda Türkiye olarak Moldova'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği bir kez daha ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova'nın istikrarı ve refahının güçlendirilmesi, bölgesel barış ve güvenlik için önem arz ettiğine dikkati çeken Zorlu, siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizin de geliştiğini söyledi.

Zorlu, TİKA başta olmak üzere Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarıyla eğitim, kültür ve diğer gençlik sahalarında da yeni projelerde işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak "Tabii burada bugün bulunmamızın temel sebebi, Gagauzya'ya yapacağımız ziyaret ve buradaki kardeşlerimizle Moldova arasındaki ilişkileri güçlendirme yönündeki irademizdir." diye konuştu.

Gagauzların dilinin Türkiye Türkçesine dünyadaki en yakın dil grubu olduğuna işaret eden Zorlu, "Bu anlamda Gagauzya'daki huzur ve refah ile Moldova'nın genel istikrarı birbirinden ayrı düşünülemez." dedi.

Perebinos da Gagauz Özerk Yeri'nin Türkiye ile Moldova arasında bir köprü görevi gördüğüne işaret etti.

Görüşmelerin ardından Zorlu, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle yarın Komrat'a hareket edecek.

Görüşmede Zorlu'ya, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, MKYK Üyesi Naim Makas eşlik etti.

Kaynak: AA