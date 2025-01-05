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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Karaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmelerle artık durdurulamaz bir seviyeye geldiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmelerle artık durdurulamaz bir seviyeye geldiğini söyledi.

Zeybekci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman 8. Olağan İl Kongresi'nde, 31 Mart 2024 seçimlerinde birçok ilin kaybedildiğini ancak AK Parti olarak milletin iradesinin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu söyledi.

AK Parti olarak muhalefet partilerinin hayalini dahi kuramayacakları projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Göreceksiniz önümüzdeki 4 yıl boyunca bizim yaptığımız eserlerin bakımlarını dahi yapamayacaklar, açtığımız caddelerin temizliğini bile yapamayacaklar. Bu üniversiteleri, hastaneleri, otoyolları, hızlı treni ve hayalini dahi kuramayacakları eserleri ve hizmetleri biz yaptık. Bu aziz millete hizmetkar olmayı Allah'ın lütfu olarak gördük. Her daim bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız." diye konuştu.

Bölgede gerçekleşen her olayda hedefin Türkiye olduğuna dikkati çeken Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bin yıldan beri Haçlı seferlerini düzenleyenler karşımıza silahlarını alıp çıkarlardı. Şimdi kendileri çıkamadığı için maşalarını gönderiyorlar. Şunu unutmayın. Sizlerin Müslüman bir Türk olduğunuzu asla unutmayacaklar ve ona göre muamele edecekler. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, kuzeyde ve güneyde oynanan oyunların tamamının hedefinde Türkiye vardır. Çünkü Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir ve ilelebet böyle olacaktır. Şam'da, Halep'te, Filistin'de, Musul'da, Kerkük'te ve Erbil'de benim ecdadımın eserleri var. Orada söz söylenecekse onu da biz söyleyeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan da şimdi o sözleri orada söylüyor."

"Artık bizi durduramazlar"

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmelerle durdurulamaz bir seviyeye geldiğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Birilerinden silah dilenen Türkiye'den nerelere geldik? Dünyada 31 savaş gemisini aynı anda inşa eden tek ülkeyiz. Dünyadaki SİHA ve İHA pazarının yüzde 65'i şu anda Türkiye'nin. Geçen hafta dünyanın en büyük SİHA ve İHA üreticisi Baykar, 160 yıllık bir İtalyan uçak ve havacılık şirketini satın aldı. Artık bizi durduramazlar. Daima büyük ve güçlü olacağız."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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