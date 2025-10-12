AK Parti 2026'yı Reform Yılı İlan Etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin, Türkiye'yi yeni bir reform süreciyle geleceğe hazırladığını, 2026 yılının reform ve değişim yılı olacağını bildirdi.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin milletin umudunu reformlarla büyüten, değişimi yöneten, büyük toplumsal bir hareketin adı olduğunu, bu inançla 25 yıl boyunca sessiz devrimler gerçekleştirdiğini belirtti.

"Kurulduğu günden bu yana siyaseti statükonun değil, değişimin ve milletin lehine dönüştüren AK Parti bugün de Türkiye'yi yeni bir reform süreciyle geleceğe hazırlamaktadır. 2026 yılı bizim için reform ve değişim yılı olacaktır." ifadelerini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını kendi kasasına, yerel siyaseti ise çıkar çevrelerine devretmesinin ülkemize neye mal olduğunu hep birlikte görüyoruz. Milletin emanetini hizmete dönüştürmek yerine ranta tahvil eden bu zihniyetin Türkiye'de bir daha kök salmasına izin veremeyiz. Bu sebeple önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde 'şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat' ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak görüyoruz."

"21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sanayide dönüşüm, dijital ve yeşil kalkınma, üretim ekonomisine geçiş gibi alanlarda büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını aktaran Yayman, bu reform dalgasının, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin Türkiye'sini de inşa edecek bir vizyonun yansıması olduğuna işaret etti.

Yayman, 2035 hedefi için yazılımları güncelleyip, yeni bir hikaye vaadiyle milletin karşısına çıkacaklarını belirterek, "Biz inanıyoruz ki AK Parti, hem aziz milletimizin hem de demokrasimizin yenilenme, değişim ve reform iradesidir. Söz veriyoruz, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.