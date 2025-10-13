AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Gazze'deki Ateşkes Sürecini Değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Yalçın, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekilerle Kağızman Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, kahvehanede vatandaşlarla çay içti.

Hasan Basri Yalçın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır devam eden bir soykırım ve insanlık suçunun sonunda ateşkes sürecine girildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin bu süreçteki çalışmalarından bahseden Yalçın, "Oradaki esir takaslarının yapılmasıyla beraber inşallah önümüzdeki dönemde Gazze'nin daha iyi koşullarda bulunması için imkanlar oluşturulacak. Tabii bu tür ateşkes süreçleri kırılgan süreçlerdir. İsrail özellikle bu tür durumlarda maalesef verdiği sözleri pek tutmayan bir tavır içerisindedir. Ama bu sefer bütün uluslararası camia İsrail'i bu anlamda bir barış masasına zorlamaktadır." diye konuştu.

Yalçın, ateşkesin sürdürülebilmesinin ve Gazze'deki insanların 2 yıldır çektiği zulmün son bulmasının, Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlattı.

Beklenti olarak 1967 sınırları çerçevesinde birleşik, bütünleşik, bağımsız bir Filistin Devleti olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunları konuşmak için inşallah bu ateşkes kırılganlaşmadığı, sürdürülebildiği müddetçe bir zemin oluşturur. Fakat şu an öncelikli olarak odaklanılması gereken, esir takasının sağlanması, oradaki insanların insani ihtiyaçlarının giderilmesi. Çok uzun süredir o bölgede bir abluka söz konusu. İnsanlar artık açlıktan kırılır hale gelmişti ve en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti. Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Türkiye'nin yardım tırları derhal görev başına geçmiştir. Gazze'deki kardeşlerimize her türlü yardım Türkiye eliyle de yapılacaktır. Türkiye bu süreç zarfında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi oldukça kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici bir rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm toplumumuz adına bu anlamda teşekkür ediyoruz."