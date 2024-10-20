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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Seçim Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Seçim Mesajı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Darıca'da düzenlenen ilçe kongresinde, teşkilatın birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak, iktidarın halk tarafından verilmediği takdirde kesinlik kazanamayacağını belirtti. Ayrıca, yapılan eleştirilerin ortamı zehirlemeden doğru bir şekilde karşılanması gerektiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Doğru şekilde devam eden teşkilat girdiği her seçimi kazanır. Vatandaş içeride bu birlik ve beraberliği görmezse iktidarı vermez." dedi.

Darıca ilçesindeki Bağlarbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Şen, partisinin hedeflerini anlattı.

"Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?" gibi söylemlerde bulunanlar olduğuna işaret eden Şen, "devlet aklı" olarak ilerinin görülmesi ve kıyamete kadar sürecek planlar yapılması gerektiğini söyledi.

Şen, Cumhur İttifakı'nın tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye hedefine değinerek, "'Biz iktidara gelirsek SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. Bu millet size iktidarı vermez. Hele ki o lafı söyledikten sonra hiç vermez. Siz seyredin iktidar nasıl olurmuş." ifadelerini kullandı.

Yapılan eleştirileri olgunlukla karşılamaları gerektiğine dikkati çeken Şen, "Eleştiri olmazsa ortam çürür, eleştiri haddini aşarsa da ortamı zehirler. Doğru şekilde devam eden teşkilat girdiği her seçimi kazanır. Vatandaş içeride bu birlik ve beraberliği görmezse iktidarı vermez. Adap, usul ve erkan şartlarına uyulmadığını görürse iktidarı vermez. Başımızdaki liderimiz o şekilde öğretti ve biz de öyle devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Halit Çokan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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