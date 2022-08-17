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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Nurettin Canikli Milletvekili İstanbul AK Parti Güncel Haberler

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