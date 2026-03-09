Haberler

Ayşen Gürcan, Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlarla Bir Araya Geldi


TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir'de çeşitli etkinliklere katıldı. Huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Gürcan, kadınlarla sohbet etti ve onların deneyimlerini dinledi. Ayrıca, şehit annesini ziyaret eden Gürcan, tüm kadınların gününü kutladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli programlara katıldı.

Gürcan, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde kadınlar ile huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Gürcan, sohbet ederek tecrübelerini dinledi.

Gürcan, daha sonra, AK Parti İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda teşkilatın kadınlarına yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Programlar kapsamında Gürcan, Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege'yi de ziyaret etti.

Gürcan, yaptığı açıklamada, hayata değer katan, sabır, sevgi ve fedakarlıklarıyla topluma ışık tutan tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Başta kızlarımız, gelinlerimiz, annelerimiz ve eşlerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
