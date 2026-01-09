Ak Parti, En Düşük Emekli Aylığının 20 Bin Liraya Çıkarılmasına İlişkin Teklifi TBMM'ye Sundu

(TBMM) - AK Parti'nin bugün TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesi ve asgari ücret desteğinin 2026 yılında da sürdürülmesi öngörülüyor. Teklifte, işverenlere verilecek asgari ücret desteğinin günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanması hedeflenirken, düzenlemenin istihdamın korunması ve kayıtlı çalışmanın desteklenmesi amacı taşıdığı vurgulanıyor. Ayrıca teklif, emeklilerin gelir düzeyini artırmayı ve işverenlerin üzerindeki mali yükü azaltarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

AK Parti, 13 maddeden oluşan, aday memurluk ve disiplin hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun hukuki ve denetim rejiminin netleştirilmesi, en düşük emekli aylığının artırılmasını ile 2026 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini düzenleyen "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif kapsamında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda aday memurluk ve disiplin hükümlerine ilişkin iptal edilen düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden ele alınıyor. Aday memurların görevine son verilmesi açık ve nesnel ölçütlere bağlanırken, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda yeniden tesisine ilişkin zamanaşımı kuralları da düzenleniyor.

Teklifle ayrıca, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve bağlı şirketlerin denetim rejimi ile tabi olacakları hukuki çerçeve netleştiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda, TVF'nin özel hukuk hükümlerine tabi, piyasa koşullarında etkin ve rekabetçi şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak açık ve öngörülebilir bir yapı kurulması hedefleniyor.

Aday memurların görevine son verilme şartları netleştiriliyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, aday memurların "hal ve hareketlerinin memuriyetle bağdaşmaması" gibi muğlak ifadeler mevzuattan çıkarılıyor. Adaylık süresi içinde göreve son verilmesi bazı kriterlere bağlanıyor.

Buna göre; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya stajın herhangi bir aşamasında başarısız olanlar, birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevlerine son verilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişiği kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna atanamayacak.

İptal edilen disiplin cezası sonrası yeniden işlem için süre netleşiyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde idarenin yeniden ceza tesis etme süresi açık şekilde düzenleniyor.

Buna göre; yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan zamanaşımı süresi içinde işlem yapılabilecek. Ancak zamanaşımının dolmasına 4 aydan az süre kalmışsa, idareye en geç 4 ay içinde yeniden disiplin cezası tesis etme imkanı tanınıyor.

Elektrikli skuter denetimi Bakanlığa veriliyor

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapan firmaların denetlenmesi ve bu kapsamda idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veriliyor.

En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıkarılıyor

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, 2026 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltiliyor. Düzenleme, emeklilerin gelir düzeyinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Asgari ücret desteği 2026'da da devam ediyor

İstihdamı artırmak ve kayıtlı çalışmayı korumak amacıyla, işverenlere verilen asgari ücret desteği 2026 yılında da sürdürülecek. Destek tutarı günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.

İzinsiz verici kuran yayıncılara yaptırım netleşiyor

Geçici izinle karasal yayın yapan kuruluşların, izinsiz verici tesis etmeleri halinde uygulanacak yaptırımlar da düzenleniyor. Buna göre, Üst Kurulun uyarısına rağmen izinsiz yayına devam eden kuruluşlara adli para cezası ve mühürleme uygulanacak. Böylece uygulamadaki belirsizlik gideriliyor.

TVF ve iştiraklerinin denetim rejimi açıkça tanımlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda, Türkiye Varlık Fonu, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının hangi denetim usullerine tabi olacağı netleştiriliyor.

TVF'nin yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu şirketler için; bağımsız denetim, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen denetim elemanlarınca yürütülecek denetim ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görülüşerek yapılan denetim uygulanabilecek. Böylece denetim mekanizması açık ve öngörülebilir hale getiriliyor.

TVF'nin özel hukuk rejimi güçlendiriliyor

TVF ve bağlı şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu açıkça hüküm altına alınıyor. Bu yapıların; kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin çoğu kamuya ait şirketlere uygulanan sınırlayıcı mevzuata tabi olmayacağı düzenleniyor.

Teklifle, TVF'nin ve iştiraklerinin finans, sigorta, teknoloji ve maden gibi stratejik alanlarda piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve esnek biçimde faaliyet göstermesi amaçlanıyor. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabet Kanunu ve ilgili diğer temel düzenlemelere tabiiyet korunuyor.