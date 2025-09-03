AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman Çermik'te ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Çermik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ataman beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve partililerle esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, görüş ve önerileri dinledi.

Bazı taziye ziyaretleri de gerçekleştiren Ataman, ilçede şehit aileleri ve gazilerle de görüştü.

Milletvekili Ataman, Çermik halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bölgenin sorunlarını yerinde görüp çözüm için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.