Haberler

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman Çermik'te ziyaretlerde bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Çermik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Çermik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ataman beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve partililerle esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, görüş ve önerileri dinledi.

Bazı taziye ziyaretleri de gerçekleştiren Ataman, ilçede şehit aileleri ve gazilerle de görüştü.

Milletvekili Ataman, Çermik halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bölgenin sorunlarını yerinde görüp çözüm için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.