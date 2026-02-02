Ankara-AK Parti'li Akbaşoğlu: Bütün vatandaşlarımızın durumunu iyi noktaya taşıma gayretindeyiz

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak Gelir Tamamlayıcı Aile Bazlı Destek Sistemi çalışmalarımız var. Bakanlıklar nezdinde koordinasyon ile inşallah hayata geçirmek suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu çok daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında önemli bir mesafenin katedildiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefini her zaman 'Terörsüz Bölge' denklemi içerisinde ifade ettik. Eğer bölge terörden temizlenmezse 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma noktasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini hepimiz düşündük. Dolayısıyla terörden temizlediğimiz Türkiye'nin yanı sıra bölgemizde de adı ne olursa olsun her türlü terör yapılanmasını ortadan kaldırmak suretiyle ne ülkemizin ne de sınırdaki komşularımızın tehdit edilebileceği, milli egemenliklerine, toprak bütünlüklerine helal getirilebilecek bir şekilde bir unsurun olamayacağı bir terörsüz bölgeyi biz başından beri 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle birlikte zikrettik. Şunu ifade etmek isterim ki; 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölgeyi', 'Terörsüz Bölge' ise 'Terörsüz Dünya'yı içine alan bir perspektifi içerisine almaktadır. Bu vesileyle dünya düzenine ilişkin yepyeni adımların konuşulduğu bir ortamda aslında 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sözlerinin ne kadar büyük bir anlam içerdiğini de daha iyi idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİMİZE HER TÜRLÜ İMKANI SUNMANIN HEDEFİNDEYİZ'

Ardından Akbaşoğlu, gazetecilerin en düşük emekli aylığı ve asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Başta emeklilerimiz olmak üzere tüm toplum kesimlerinin refah seviyelerini ve alım gücünü artıran bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. 2002'de 7 milyona yakın emekli vardı, şimdi ise 17 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu konuda emeklilerimize her türlü güzel imkanı sunmanın hedefindeyiz. Bu bağlamda başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak Gelir Tamamlayıcı Aile Bazlı Destek Sistemi çalışmalarımız var. Bunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu konuda bakanlıklar nezdinde koordinasyon ile inşallah hayata geçirmek suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu çok daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz. Tabii burada başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimleri bu sistemin muhatabı olacaklar. Bunu özellikle ifade etmek isterim ki; Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in koordinatörlüğünde bakanlarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti genel merkezimiz, kabinemiz ve grubumuzda buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun detaylarını kamuoyu ile de paylaşacağız" diye konuştu.

Akbaşoğlu, Suriye'de yaşayan Kürtlerin eşit vatandaşlık hakkına sahip olması gerektiğini ve Suriye yönetiminin tüm etnik unsurların temel hak ve özgürlüklerden yararlanması yönündeki çabaları desteklediklerini ifade etti.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,