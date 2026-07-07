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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Avustralya'da Türk kökenli Bakan Süleyman ile görüştü

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avustralya temasları kapsamında Victoria Eyaleti Turizm, Küçük İşletmeler ve İstihdam Bakanı Nazlı Süleyman ile bir araya gelerek ekonomik işbirliği, istihdam ve Türk vatandaşlarının durumunu ele aldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avustralya temasları kapsamında Victoria Eyaleti Turizm, Küçük İşletmeler ve İstihdam Bakanı Nazlı (Natalie) Süleyman ile görüştü.

Victoria Eyalet Parlamentosunda yapılan görüşmede Sırakaya ve Süleyman, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ekonomik işbirliği imkanları, girişimcilik, istihdam ve Avustralya'daki Türk vatandaşlarını ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sırakaya ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık'la birlikte, Victoria Eyalet Parlamentosu'nun alt ve üst meclis salonlarını gezdi ve parlamentonun işleyişine ilişkin Bakan Süleyman'dan bilgi aldı.

Daha sonra Victoria İslam Konseyini (ICV) ziyaret eden Sırakaya, Konsey yönetimiyle Avustralya'daki Müslüman toplumunun durumu ve karşılaştığı sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Türk toplumunu birlik ve beraberlik içinde gördüm"

Sırakaya daha sonra Avustralya'da hayırsever iş insanı Erşan Eroğlu tarafından satın alınan, içerisinde cami ile sosyal derneklerin yer alacağı merkeze dönüştürülmek üzere inşaatı süren binayı gezerek proje hakkında bilgi aldı.

Akabinde Melbourne Başkonsolosu Işık'ın başkonsolosluk rezidansında onuruna verdiği yemeğe katılan Sırakaya, buradaki konuşmasında Melbourne Türk toplumunu birlik ve beraberlik içinde gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk iş insanlarının "hiçbir ayrım gözetmeksizin farklı kesimlerden kişilere insani değerler temelinde yaklaşmasını" memnuniyet verici bulduğunu belirten Sırakaya, "İş insanlarımızın hiçbir ayrım yapmaksızın insanlara medeniyetimizin gereği olarak 'hazreti insan' anlayışıyla yaklaşmış olmasını büyük bir memnuniyetle gördüğümü ifade etmek isterim." dedi.

Sırakaya ve beraberindeki heyet, Avustralya temasları kapsamında yarın Sydney kentine gidecek.

Kaynak: AA / Recep Şakar
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