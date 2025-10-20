Haberler

AK Parti'den Alucra'da Sıcak Su Kaynakları Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Alucra'daki sıcak su kaynaklarının sağlık turizmine ve bölge halkına fayda sağlaması için projeler geliştirildiğini açıkladı. Alucra'nın doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.

Ak Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Alucra'da sıcak su kaynaklarının hem sağlık turizmine hem de bölge halkına önemli faydalar sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gündüz ile turizme kazandırılması planlanan sıcak su havzası alanında incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Bölgenin turizm potansiyeli ve ekonomik katkı imkanlarının değerlendirildiğini belirten Elmas, sıcak su kaynaklarının hem sağlık turizmine hem de bölge halkına önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

Elmas, Alucra'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle Giresun'umuzun eşsiz doğal güzelliklerinden birini daha gün yüzüne çıkararak halkımızın ve bölge insanımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Doğal doku korunarak yapılacak düzenlemeler ile hem Alucra'nın turizm potansiyelini artırmayı hem de istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.