AK Parti'den Alucra'da Sıcak Su Kaynakları Projesi

Ak Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Alucra'da sıcak su kaynaklarının hem sağlık turizmine hem de bölge halkına önemli faydalar sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gündüz ile turizme kazandırılması planlanan sıcak su havzası alanında incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Bölgenin turizm potansiyeli ve ekonomik katkı imkanlarının değerlendirildiğini belirten Elmas, sıcak su kaynaklarının hem sağlık turizmine hem de bölge halkına önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

Elmas, Alucra'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle Giresun'umuzun eşsiz doğal güzelliklerinden birini daha gün yüzüne çıkararak halkımızın ve bölge insanımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Doğal doku korunarak yapılacak düzenlemeler ile hem Alucra'nın turizm potansiyelini artırmayı hem de istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz."