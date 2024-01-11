AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Gazetecilerle Buluştu
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AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazetecilere görevlerinde başarı dileyen Yılmaz, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.
AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Başkan Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Gazetecilere görevlerinde başarı dileyen Yılmaz, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.
Kaynak: AA / Güncel