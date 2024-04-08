Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensupları ile bir araya geldi, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kristal Park tesislerinde düzenlenen toplantıya, Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Adil Sebati Ceylan ve partililer katıldı.

Nasıroğlu, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimi olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem Batman'da genel bir seçimden çıkılmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa 31 Mart seçimleri yerel seçimdir. Batman genelinde 5 belediye kazandık." dedi.

İktidar partisi olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getiren Nasıroğlu, seçimde kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik ettiğini belirtti.

Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Batman'a güzel hizmetler kazandırırlar. Batman'da belediye seçimleri sonrası uzun yıllardır yaşamadığımız olaylar tekrar etmeye başladı. Yine çocuklarımızın eline taş verildi. Bunun vebali birilerinin boynunadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kirli emellerine alet etmeye çalışanlara sesleniyorum, yapmayın. Çocukların geleceğini karartmayın. Çocuklarımızın iyi bir geleceği ve parlak bir istikballeri olsun diye çalışıyoruz. Önümüzde bir süreç var ve süreçte iktidar partisinin vekili olarak Batman için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Şehrimize olan bir sevdamız var. Hizmet etmeye ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili AK Parti Batman Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title