AK Parti Başçiftlik İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
AK Parti Başçiftlik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mürsel Şen, tek aday olarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongre, Başçiftlik Spor Salonu'nda yapıldı ve AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de katıldı.
Ak Parti Başçiftlik 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Başçiftlik Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut başkan Mürsel Şen, tek aday olarak katıldı.
Kullanılan 57 oyun tamamını alan Şen, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de katıldı.