AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare Kampı Başlıyor

Ak Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otele gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak kamp için otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti Genel Merkez yönetimi, kabine üyeleri ve milletvekillerinden oluşan katılımcılar, otele giriş yaptı.

Otel ve çevresine AK Parti flamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Kampı takip edecek basın mensupları için otel önünde çadır kuruldu.

Sapanca'nın farklı noktalarına "Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Huzur Şehri Sakarya'mıza Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

"Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen kampın yapıldığı otelde, AK Parti tarihinin ve faaliyetlerinin yer aldığı dijital ekranlar kuruldu.

Ayrıca, otel lobisinde AK Parti'nin çeyrek asrını simgeleyen dijital ağaç alanı yer aldı. Katılımcıların dijital ekrana attıkları imzalar, ağacın yapraklarına dönüşerek üç boyutlu görsel oluşturdu.

Katkı, değerlendirme ve öneriler raporlaştırılacak

Kamp kapsamında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.

Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.

Bakanlar dönüşümlü sunum yapacak

Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.

Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.

"Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamp programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Önceki kamplardan farklı olarak interaktif bir yapıda planlanan kamp programında, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanınacak.

Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.