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Airbus, Çin'deki yeni montaj hattından ilk uçak teslimatını gerçekleştirdi

Airbus, Çin'deki yeni montaj hattından ilk uçak teslimatını gerçekleştirdi
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TİANJİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'de A320 ailesi uçaklara yönelik yeni Son Montaj Hattı'nda montajını gerçekleştirdiği ilk uçağı teslim etti.

TİANJİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'de A320 ailesi uçaklara yönelik yeni Son Montaj Hattı'nda montajını gerçekleştirdiği ilk uçağı teslim etti. Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de kurulan tesis, hem Çin'de hem de Asya'da bu türden ikinci Son Montaj Hattı olma özelliği taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, çarşamba günü gerçekleştirilen teslimatın, Airbus'ın hem Çin'deki hem de küresel endüstriyel sistemindeki üretim kapasitesinin genişletilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Montajı yapılan A320neo tipi uçak, an itibarıyla Çin anakarasındaki en büyük Airbus filosunu işleten China Eastern Havayolları'na teslim edildi. Şirketin 1985 yılında teslim aldığı A310 tipi uçak, Çin'deki ilk Airbus uçağı olarak kayda geçmişti.

Airbus Ticari Uçak Program ve Servisleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Mhun, "Bu teslimat, Çinli ortaklarımıza olan uzun vadeli bağlılığımızı ve Çin'in sivil havacılık pazarının sürekli büyümesine duyduğumuz güveni göstermektedir" dedi.

Mhun, geçtiğimiz ekim ayında faaliyete geçen Çin'deki ikinci montaj hattının, küresel olarak A320 ailesinin üretimini artırarak aylık 75 uçak hedefine ulaşma yönündeki stratejide büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Mhun, tesisin güçlü pazar talebini karşılamada gerekli esneklik ve kapasiteyi sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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