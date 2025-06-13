Air France, Tel Aviv Uçuşlarını Askıya Aldı

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Fransız hava yolu şirketi Air France, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, Paris ile Tel Aviv arasındaki uçuşlarını yeni bir emre kadar askıya aldığını açıkladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle birçok uluslararası havayolu şirketi benzer adımlar atmıştı.

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, yeni bir emre kadar İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İsrail hava sahasının kapanmasının ardından Air France, Fransa'nın başkenti Paris ile Tel Aviv arasındaki seferleri yeni bir emre kadar askıya aldı.

Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumunun yol açtığı gerilim nedeniyle çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, geçen aylarda da Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail son olarak, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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