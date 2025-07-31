Air China, Beijing ile Almatı Arasında Direkt Uçuş Başlattı

ALMATI, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Çin'in başkenti Beijing ile Kazakistan'ın Almatı kenti arasında direkt uçuş rotası başlattı. Rotanın çarşamba günü gerçekleştirilen açılış uçuşu için Almatı Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

CA799 ve CA800 sefer numaralı uçuşlarla gerçekleştirilecek gidiş-dönüş seferleri, Boeing 737 tipi uçaklarla pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada dört gün gerçekleştirilecek.

Air China Almatı Ofisi Genel Müdürü Chen Zhaozhen, iki şehir arasında bir hava köprüsü işlevi görecek yeni rotanın Çin ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini, kültürel etkileşimi ve turizmi bir üst düzeye taşımasının beklendiğini belirtti.

Almatı Şehri Turizm Departmanı Başkanı Geliye Tokselova ise yeni rotanın iki ülke arasındaki seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacağına inandığını ifade etti.

Tokselova, gelecekte işbirliğinin ve direkt uçuş sayılarının artırılmasıyla hem yolculara daha fazla avantaj sunmayı hem de bölgesel ekonomiye yeni bir ivme kazandırmayı umduklarını söyledi.