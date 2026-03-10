Haberler

Kazakistan ulusal hava yolu şirketi Air Astana, ay sonuna kadar Dubai uçuşlarını durdurdu

Güncelleme:
Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana, İran ile yaşanan gerginlikler nedeniyle 31 Mart'a kadar Dubai uçuşlarını iptal etti. Tüm bilet ücretleri iade edilecek.

Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemeleri nedeniyle 31 Mart'a kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine uçuşlarını iptal ettiklerini duyurdu.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gergin durum nedeniyle ülkenin başkenti Astana ve en kalabalık şehri Almatı'dan Dubai'ye uçuşların ay sonuna kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, 11 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında Air Astana'nın Dubai'ye planlanan tüm tarifeli uçuşlarının iptal edildiği ve yolculara bilet ücretlerinin tamamının iade edileceği kaydedildi.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'tan bu yana Orta Doğu'da hava sahasının kapanması nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan 8 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerini aktarırken, vatandaşlarına bölgedeki durum tamamen istikrara kavuşana kadar söz konusu ülkelere seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
