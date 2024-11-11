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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan aile destek bedellerini banka hesaplarına yatırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine bu ay toplam 3,7 milyar lira ödendiğini duyurdu. Programa bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı 103,2 milyar lira olarak belirtildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı" ödemelerinin hesaplara yatırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık" dedi.

EN KAPSAMLI SOSYAL DESTEK UYGULAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı" ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ilişkin yazılı açıklamasında en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirtti. Ayrıca kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini de söyledi.

3,7 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIRILDI

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL YARDIMLARIMIZI BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE UYGULUYORUZ"

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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