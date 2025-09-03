Aile Hekimlerine Yapılacak Kesintiler Sağlık Hizmetlerini Kısıtlayacak

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Grup puanı ve statülerin düşürülmesi nedeniyle aile hekimlerinin cari ödeneklerinde kesinti yapılması, ASM'lerde çalışan yaklaşık 250 sağlık emekçisinin işsiz kalması, en az 800 bin yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Depremden bu yana, zorlu koşullarda, kimisinde tuvaletin dahi olmadığı 21 metrekarelik konteynerlerde özveriyle birinci basamak sağlık hizmetini sunmaya gayret eden ASM çalışanlarına yönelik ayrımcı tutum kabul edilemez" denildi.

Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde 'geçici adres' olarak gösterilen fakat zamanla kalıcı hale gelen 202 konteyner Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) grup puanlarının düşürüldüğüne dikkati çekildi. Bu durumun aile hekimlerinin cari ödeneklerinde kesinti yapılmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 2,5 yıl geçmesine karşılık Hatay'da birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti sunumundaki sorunlar ve aksaklıklar devam ediyor. Deprem nedeniyle Antakya'da 20, İskenderun'da 5, Defne'de 7 olmak üzere il genelinde 56 Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) yıkıldığı Hatay'da, Sağlık Bakanlığı 40 ASM için yıkım kararı almış ve aile hekimlerini 'geçici' olarak konteyner ASM'lere yönlendirmişti.

"Olumsuz koşullarda faaliyet gösteren pek çok konteyner ASM'nin cari ödeneğinin kesilmesi planlanıyor"

Bakanlık tarafından koordine edilen, 'geçici adres' olarak gösterilmesine karşılık zamanla kalıcı hale gelen 202 konteyner ASM'nin ise şu anda grup puanları düşürülüyor. Geçtiğimiz hafta Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıya göre ASM'lerin yeniden gruplandırılması, yetersiz ve olumsuz koşullarda faaliyet gösteren pek çok konteyner ASM'nin cari ödeneğinin kesilmesi planlanıyor.

Grup puanı ve statülerin düşürülmesi nedeniyle aile hekimlerinin cari ödeneklerinde kesinti yapılması, ASM'lerde çalışan yaklaşık 250 sağlık emekçisinin işsiz kalması, en az 800 bin yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Depremden bu yana, zorlu koşullarda, kimisinde tuvaletin dahi olmadığı 21 metrekarelik konteynerlerde özveriyle birinci basamak sağlık hizmetini sunmaya gayret eden ASM çalışanlarına yönelik ayrımcı tutum kabul edilemez.

Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki sağlık altyapısını güçlendirmek için daha çok kaynak ayırması gerekirken, kamu yararına aykırı bir şekilde tasarruf tedbirlerine başvurması, cari ödeneklerde kesintiye gitmesi, sağlık hizmetlerini aksatmakla kalmayacak, mevcut ASM'lerdeki fiziki koşulları daha da kötüleşecektir.

"Bu kaynağın kim için ve nasıl kullanıldığı en önemli sorunumuzdur"

Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki koşullarını geliştirecek, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirecek yeterli ve gerekli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın kim için ve nasıl kullanıldığı en önemli sorunumuzdur. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırması Tablosu'na göre ise 'Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesisleri' için 2025 yılının ilk yedi ayında (Ocak-Temmuz) 70 milyar 770 milyon 837 bin 838 TL ödenek ayrıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 2024 yılının sonunda yaptığı bir açıklamada '2025 yılında bin yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açacağız' demesine karşılık, başta Hatay olmak üzere ülke genelinde ASM sorunu devam etmektedir. 2025 yılının ilk yedi ayda Kamu Özel İş Birliği modeli için ayrılan kaynakla ortalama maliyeti 10 milyon TL'yi bulan 4 birimlik en az 7 bin 70 adet ASM yapılabilirdi."