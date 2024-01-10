Ahmet Davutoğlu, Gazeteciler Gününü Kutladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Halkın hür ve tarafsız haber alma hakkını tesis etmek için yılmadan, yorulmadan işinin peşinden koşan kıymetli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederim" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bugün X hesabında mesaj yayınladı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Kalemlerini özgürce kullanabilecekleri bir geleceği birlikte kurmak dileğiyle, dünyanın en onurlu mesleklerinden birisi olan, halkın hür ve tarafsız haber alma hakkını tesis etmek için yılmadan, yorulmadan işinin peşinden koşan kıymetli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim."