Ahmet Davutoğlu: Evet, Sizin Mesajınızı Aldık, Bizim İhtiyacımız Olan Şey Umuttur, Çalışmaktır, Biz 'Bitti' Demeden Bu Süreç Bitmeyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Bize düşen ise sizden gelen mesajı almak. Evet, sizin mesajınızı aldık. Evet, eşitsiz bir siyasi kampanya döneminde bazı konulardaki tutumumuzu size yeterince anlatamadık. Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi, biz 'bitti' demeden bu süreç bitmeyecek" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin genel merkezinde parti yöneticileriyle bir araya gelerek basına kapalı bir toplantı yaptı. Davutoğlu, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"BAKMAYIN SİZ, ERKEN ZAFER HAVASI OLUŞTURMA ÇABASINA: YSK Başkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur, kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır. Bakmayın siz, dün gece erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır.

SEÇİMLER HER ZAMAN TOPLUMA İKİNCİ BİR ŞANS VERMEZ : Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen, verdiği mesajı almaktır. Bunu bihakkın yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ancak, şimdi dün oy kullanan seçmenimize de seslenmek istiyorum. Seçimler her zaman topluma ikinci bir şans vermez. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı hepimize yaptığı tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir. 13 gün sonra bir kez daha sandık başına gidip, ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz.

EVET, DENİZ BİTTİ, AMA 15 GÜN SONRA YENİ BİR UFUK İMKANI VAR: Başta Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, son beş yıl içinde yaşadıklarınızı daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız? Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni. Ne olacağını hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz bitti, ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler, kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün.

KAMPANYA DÖNEMİNDE BAZI KONULARDAKİ TUTUMUMUZU SİZE YETERİNCE ANLATAMADIK: Bize düşen ise sizden gelen mesajı almak. Evet, sizin mesajınızı aldık. Evet, eşitsiz bir siyasi kampanya döneminde bazı konulardaki tutumumuzu size yeterince anlatamadık. İşte net ifadelerle bir kez daha vurguluyorum, iktidarın bir taraftan kırmızı bültenle aranan terör örgütü liderlerini ekrana çıkaran diğer taraftan terör istismarı yapan riyakar siyasetinin bize karşı etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. En gür sesle vurguluyorum, iktidarımızda demokratik hukuk devleti kuralları içinde PKK, FETÖ ya da İŞİD başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün ülkemize ya da devletimize sızmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi yürütürken demokratik değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden de taviz vermeyeceğiz.

GENÇLERİMİZİ DAHA FAZLA DİNDEN UZAKLAŞTIRACAĞINI DÜŞÜNEREK KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN: Düşünce ve din ve inanç özgürlüğü ile ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyecek, bu kazanımları daha da güçlendireceğiz. İslam'ın adalet, kul hakkı, insan onuru, insana saygı, nezaket gibi evrensel değerlerini çiğneyen bu iktidarın dini değerlerimizi istismara devam edecek olmasının gençlerimizi daha fazla dinden uzaklaştıracağını düşünerek kararınızı gözden geçirin.

SİZLERE DAHA DA YAKINDAN ERİŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ: Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zaafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazırız. Önümüzdeki on üç gün içinde sizlere daha da yakından erişmeye çalışacağız. Öte yandan, büyük bir coşku ile sandıklara giden ve gece boyu oylarımıza sahip çıkan Millet İttifakı seçmenine sesleniyorum, dün belki toplumsal talep olan değişim rüzgarının yön değiştirdiğini düşünerek üzüntü duydunuz. Ama unutmayın, değişim kendi başına değil onun için emek ve bedel ödemeye hazır temiz vicdanlarca gerçekleşir.

BİZ BİTTİ DEMEDEN BU SÜREÇ BİTMEYECEK: Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi, biz 'bitti' demeden bu süreç bitmeyecek."