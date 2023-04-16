Ahmet Akın: 'Ucuz Enerji' Dediler, Zam Üstüne Zam Yaptılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin 2018 seçimleri için kamuoyuna duyurduğu beyannamedeki enerji vaatlerinin gerçekleşmediğini belirterek, “AK Parti iktidarı, vatandaşı adeta müşteri olarak görüyor. 2018 yılında seçim kampanyasında enerjiyle ilgili vaatler havada kaldı. ‘Ucuz enerji’ dediler, zam üstüne zam yaptılar. ‘Arz güvenliğini sağlayacağız’ dediler, sanayide elektrik ve doğal gaz kesintisi nedeniyle üretim durdu. ‘Altyapı güçlendireceğiz’ dediler, Isparta günlerce karanlıkta kaldı. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. İktidarımızda, vatandaşlarımız ve sanayicimiz için enerji; ödenebilir, kaliteli ve kesintisiz olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP'nin 2018 seçimleri için kamuoyuna duyurduğu beyannamedeki enerji vaatlerinin gerçekleşmediğini belirterek, "AK Parti iktidarı, vatandaşı adeta müşteri olarak görüyor. 2018 yılında seçim kampanyasında enerjiyle ilgili vaatler havada kaldı. 'Ucuz enerji' dediler, zam üstüne zam yaptılar. 'Arz güvenliğini sağlayacağız' dediler, sanayide elektrik ve doğal gaz kesintisi nedeniyle üretim durdu. 'Altyapı güçlendireceğiz' dediler, Isparta günlerce karanlıkta kaldı. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. İktidarımızda, vatandaşlarımız ve sanayicimiz için enerji; ödenebilir, kaliteli ve kesintisiz olacak" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2/18'deki genel seçimler öncesi "Verin yetkiyi, görün etkiyi" diyerek duyurduğu seçim vaatlerinin gerçekleşmediğine dikkat çekti. Akın, şunları kaydetti:

"ELEKTRİK FATURASI KONUTLARDA 2018'DEN BUGÜNE KADAR YÜZDE 360, DOĞAL GAZ FATURASI İSE YÜZDE 456 ORANINDA ARTTI"

"İktidar, 2018 seçim beyannamesinde 'vatandaşa ucuz enerji sağlanacağı' vaadinde bulundu. Bu dönemde elektrik tarifesi 10, doğal gaz tarifesi 17 defa zamlandı. Ucuzlayacağı söylenen elektrik faturası konutlarda 2018'den bugüne kadar yüzde 360, doğal gaz faturası ise yüzde 456 oranında arttı.

İktidar, 2018 seçim beyannamesinde 'enerjide arz güvenliğinin kesintisiz sağlanacağı' vaadinde bulundu. 2021 yazında ülke genelinde arz-talep dengesi sağlanamadığı için Türkiye genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şubat 2022 tarihinde, sanayi tesislerinde hem elektrik hem de doğalgaz kesintisi uygulandığı için üretim durdu.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA KAMUDAKİ HEDEFLERE BİLE ULAŞILAMADI"

2018 seçim beyannamesinde 'elektrik şebekesinin altyapısının güçlendirileceği' vaadinde bulunuldu. Ocak 2021 ile Şubat 2021 tarihlerinde olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yaklaşık 200 bin aboneye 24 saatten daha uzun süreli kesinti uygulandı. Şubat 2022 ve Mart 2022 tarihlerinde ise 500 bini aşkın nüfuslu Isparta'ya günlerce elektrik verilemedi.

2018 seçim beyannamesinde 'enerji verimliliği ile daha az karbon salınımının sağlanacağı' vaadinde bulunuldu. Türkiye'nin enerji verimliliğinde büyük bir potansiyelinin bulunmasına karşın bugüne kadar hiçbir somut adım atılmadı. Enerji verimliliği alanında kamudaki hedeflere bile ulaşılamadı.

"2018 YILINDAN BU YANA MADENCİLİK ALANINDA, SGK VERİLERİNE GÖRE EN AZ 288 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

2018 seçim beyannamesinde 'pek çok bölgede enerji ihtisas endüstri bölgelerinin kurulacağı' vaadine yer verildi. Ancak 2018'den bugüne kadar, vaat edilen ihtisas bölgeleriyle ilgili pek çok kentte somut bir ilerleme sağlanmadı. Bazı bölgelerde başlatılan çalışma ise karar alınması ve temel atmanın ötesine geçilemedi.

2018 seçim beyannamesinde, madencilik faaliyetlerinde iş kazalarının engellenmesi konusunda 'Güvenli Madenciliğin Yol Haritası'nın hazırlanacağı ve iş kazalarının sıfıra düşürüleceği vaadi yer aldı. 2018 yılından bu yana maden kazalarında gözle görülür bir azalma yaşanmazken 42 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra işletmesindeki facia başta olmak üzere madencilik alanında, SGK verilerine göre en az 288 işçi hayatını kaybetti.

"İKTİDARIMIZDA, VATANDAŞLARIMIZ VE SANAYİCİMİZ İÇİN ENERJİ; ÖDENEBİLİR, KALİTELİ VE KESİNTİSİZ OLACAK"

AK Parti iktidarı, vatandaşı adeta müşteri olarak görüyor. 2018 yılında seçim kampanyasında enerjiyle ilgili vaatler havada kaldı. 'Ucuz enerji' dediler, zam üstüne zam yaptılar. 'Arz güvenliğini sağlayacağız' dediler, sanayide elektrik ve doğal gaz kesintisi nedeniyle üretim durdu. 'Altyapı güçlendireceğiz' dediler, Isparta günlerce karanlıkta kaldı. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. İktidarımızda, vatandaşlarımız ve sanayicimiz için enerji; ödenebilir, kaliteli ve kesintisiz olacak."