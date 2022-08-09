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Ağrı gündem haberleri: Ağrılı çiftçiler verim aldıkları topraklarda hasat yapmaya başladı

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Ağrı habere göre Ağrılı çiftçiler verim aldıkları topraklarda hasat yapmaya başladıAĞRI Ağrı'da bu yıl etkili olan yağışlardan verim alan çiftçiler bereketli geçecek sezon için hasat yapmaya başladı.

Ağrılı çiftçiler verim aldıkları topraklarda hasat yapmaya başladı

AĞRI Ağrı'da bu yıl etkili olan yağışlardan verim alan çiftçiler bereketli geçecek sezon için hasat yapmaya başladı.

Ağrı'da kurak geçen bir yılın ardından yağmurlu bir dönem geçiren çiftçiler, büyük bir heyecanla ektikleri tarlalarında hasat yapmaya başladı. Kavurucu sıcakların altında toplandıkları otları biçer dövere yükleyerek arpa haline getiren çiftçiler, verimli geçirdikleri yılın mutluluğunu yaşıyor.

Yakınca köyünde hasat yapan çiftçilerden Muhammed Doğan, "Tarlalarımızı biçmeye başladık. Şu an döver biçer makinesi ile işlerimize devam ediyoruz. Geçen yıl çok kurak geçti, çok zor bir süreç atlatık. Allah'a şükürler olsun bu sene çok iyiydi, iki katı kadardı. Bu seneki ekinler iyi olduğu için dışardan ot almayacağız. Çiftçiler de bundan mutlu. Arpa ve buğdayın taneleri büyük olduğu için bu sene samanımızı da kendimiz yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

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