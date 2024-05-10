Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sırasında bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin eşyaları ile üzerilerinde arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir tırın dorsesinde de 107 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, başka bir araçta yaptığı aramada ise 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sırasında bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin eşyaları ile üzerilerinde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir tırın dorsesinde de 107 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, başka bir araçta yaptığı aramada ise 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.