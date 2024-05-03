Ağrı'da Metruk Binada Kaçak Gözlük Operasyonu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi. Ayrıca gözlük çerçevesi ham maddesi ve botox malzemeleri de bulundu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada arama yaptı.
Ekipler, gümrük kaçağı 53 bin 500 güneş gözlüğü, 1 ton 200 kilogram gözlük çerçevesi ham maddesi, 4 bin 500 adet botox malzemesi ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.