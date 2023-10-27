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Ağrı'da İsrail'e Karşı Filistin Destek Hayır Panayırı Düzenlendi

Ağrı İl Müftülüğü tarafından işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi. Panayırda gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan ev yemekleri satışa sunuldu. İl Müftü Vekili Mustafa Solhan, panayırın güzel bir yardımlaşma ve kaynaşma örneği olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.