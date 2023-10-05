Ağrı'da firari şahıslar yakalandı

Ağrı'da hırsızlık suçlarından aranan ve hapis cezası bulunan iki şahıs, yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.

Ağrı'da haklarında hapis cezası bulunan firari şahıslar yakalandı

AĞRI - Ağrı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan iki şahıs yakalandı.

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşın malvarlığını tehdit eden hırsızlık olaylarının önlenmesi ve hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında hırsızlık suçları başta olmak üzere 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 7 ayrı yakalama kararı bulunan ve 5 ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan A.K. ve hakkında hırsızlık ve kapkaç suçlarından toplamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 4 ayrı yakalama kararı bulunan S.B. isimli şahıslar yapılan operasyonlar sonucu saklanmış olduğu metruk binada yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.