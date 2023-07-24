Ağrı'da 32 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Eleşkirt ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 32 kilo 60 gram metanfetamin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu ile mücadele" doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde Eleşkirt ilçesinde 2 şahsın bulunduğu otomobilde yapılan arama sonucunda 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. - AĞRI