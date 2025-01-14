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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 2024 Yılı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 2024 Yılı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı. Çalış, fotoğrafların büyük emeklerle çekildiğini belirtti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çalış, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çalış, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" fotoğrafını oyladı.

"Doğa Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını seçen Çalış, "haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" eseri, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" ile "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Çalış, AA muhabirine, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve büyük emeklerle çekildiğini söyledi.

Emek veren ajans çalışanlarını tebrik eden Çalış, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar her zamanki gibi en nadide ve en seçici. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde farklı bakış açısı ve objektiflerin yansıtıldığı kareler olmuş. Biz de fotoğrafları inceleyip, tercihlerimizi yaptık. Her biri birbirinden güzel, seçmek hakikaten oldukça zor. Alternatifler içerisinde kendimize ilk baktığımızda 'bu olmalı' dediğimiz fotoğrafları tercih ettik ama seçmediklerimiz de seçtiklerimiz kadar güzel."

AA'nın, ülkenin her noktasında ve her alanında haberi ilk ulaştıran kurum olduğunu vurgulayan Çalış, "Kendimiz ve vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bize de fotoğrafları oylama imkanı verdiği için Anadolu Ajansına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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