(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin fakir bir memleket olmadığını belirterek, "Milletimiz muhtaç olduğu için değil, kendisine ait imkanlar hakkaniyetle kullanılmadığı için bu sıkıntıları yaşıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye fakir bir memleket değildir. Bu milletin kaynakları var, imkanları var, çalışkan insanları var. Ama kaynaklar doğru yönetilmiyor. Bir tarafta ay sonunu getiremeyen emekliler, pazardan ucuz ürün toplamak zorunda kalan anneler var. Diğer tarafta kamu kaynaklarından beslenen, israfın ve kayırmacılığın içinde büyüyen bir düzen var. Milletimiz muhtaç olduğu için değil, kendisine ait imkanlar hakkaniyetle kullanılmadığı için bu sıkıntıları yaşıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz" diye kaydetti.

Kaynak: ANKA