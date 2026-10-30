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Ağıralioğlu, Türkiye 55 ülke içinde 54. sırada derken emeklilik reformu taahhüt etti

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Ağıralioğlu, Türkiye 55 ülke içinde 54. sırada derken emeklilik reformu taahhüt etti
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Ağıralioğlu, emeklilere yalnızca yüksek maaş vadetmediklerini belirterek çalışanın hakkını aldığı ve emeklinin geçinebildiği emeklilik sistemi kuracaklarını taahhüt etti. 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'nde Türkiye'nin 55 ülke arasında 54. sırada olduğunu belirtti.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz emeklilerimize yalnızca daha yüksek maaş vadetmiyoruz. Çalışanın hakkını aldığı, emekli olanın geçinebildiği, gelecek nesillerin de güven duyabildiği bir emeklilik sistemi kurmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından emeklilik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'nde değerlendirilen 55 ülke arasında 54. sırada yer aldığını belirten Ağıralioğlu, iktidara gelmeleri halinde emekli aylıkları ve sosyal güvenlik sistemine yönelik atacakları adımları paylaştı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bir ülkede insan ömrünü çalışarak geçiriyor, emekli olduğunda geçinemiyorsa orada ciddi bir yanlış var demektir. 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'nde Türkiye, değerlendirilen 55 ülke arasında 54. sırada. Avrupa'nın sonuncusuyuz! Geçen yıl 48,2 olan puanımız 46,6'ya gerilemiş. Emeklilik sistemimizin sürdürülebilirlik puanı ise yalnızca 29,4.  Yıllarca çalışan, üreten, vergisini ve primini ödeyen insanımız, ömrünün son döneminde geçim hesabı yapmak zorunda bırakılıyor.

Biz emeklilerimize yalnızca daha yüksek maaş vadetmiyoruz. Çalışanın hakkını aldığı, emekli olanın geçinebildiği, gelecek nesillerin de güven duyabildiği bir emeklilik sistemi kurmayı taahhüt ediyoruz. İktidarımızın ilk 100 gününde SGK'nın gerçek mali tablosunu milletimizin önüne koyacağız. Emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir düzeye ulaşması için gerekli yasal düzenlemeleri başlatacağız.

İlk bir yılda emekli aylıklarını temel geçim maliyetleriyle ilişkilendiren, ödenen prim ve verilen emeğin karşılığını gözeten reformları hayata geçireceğiz. Beş yıl içerisinde tamamlayıcı emeklilik sistemini yaygınlaştıracak, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini güçlendireceğiz. Bütün bunları emeklimizin sırtına yeni yükler bindirerek değil; kayıt dışılıkla mücadele ederek, kaynaklarımızı doğru yöneterek, israfı önleyerek yapacağız.

Bizim anlayışımızda emeklilik, insanın çalışma hayatından çekildiği gün geçim mücadelesine başladığı bir dönem olamaz. Bu memlekette insanımız çalışırken geleceğinden, emekli olduğunda geçiminden endişe etmeyecek. Milletimize borcumuz budur. Devlet olmanın gereği de budur."

Kaynak: ANKA
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