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Ağıralioğlu, net uluslararası yatırım açığının 364,5 milyar dolar olduğunu söyledi

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Ağıralioğlu, net uluslararası yatırım açığının 364,5 milyar dolar olduğunu söyledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonundaki açığın Ağustos 2026 itibarıyla 364,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ağıralioğlu, borçla tüketim yerine üretim ve yatırımı önceleyen anlayışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonundaki açığın Ağustos 2026 itibarıyla "eksi 364,5 milyar dolara" ulaştığını belirterek, ekonomide borçla tüketim yerine üretim ve yatırımı önceleyen bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu, Ağustos 2026 itibarıyla eksi 364,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılının sonunda 350 milyar dolar olan bu açık, sekiz ayda 14,5 milyar dolar daha büyüdü. Bu tablo bize Türkiye ekonomisinin dış varlıkları ile dış yükümlülükleri arasındaki dengesizliğin derinleştiğini gösteriyor. Biz Türkiye'ye sadece para gelsin istemiyoruz. Gelen sermaye fabrika kursun, üretim kapasitemizi artırsın, teknoloji getirsin, araştırma ve geliştirmeyi desteklesin, gençlerimize nitelikli iş imkanları oluştursun istiyoruz.

Türkiye'nin topraklarında üretime dönüşmeyen, sanayisini güçlendirmeyen, ihracatına katkı sağlamayan sermaye hareketleriyle kalıcı bir kalkınma sağlayamayız. Artık tüketimi borçla finanse eden değil, üretimi yatırımla büyüten bir ekonomik anlayışa ihtiyacımız var. Bizim hedefimiz, dünyanın parasına muhtaç bir Türkiye değil; dünyanın yatırım yapmak için yarıştığı, üreten, geliştiren, ihraç eden güçlü bir Türkiye'dir. Türkiye'nin geleceği borçlanarak değil, üreterek kurulacaktır. Bir ülkenin gerçek kalkınması, kasasına ne kadar para girdiğiyle değil; o parayla ne kadar değer ürettiği, milletine ne kadar refah sağladığı ve geleceğine ne kadar güç kattığıyla ölçülür."

Kaynak: ANKA
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