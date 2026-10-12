Ağıralioğlu, fon krizinde hükümetin para çalanların kimliğini sakladığını söyledi

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "fon krizi"ne ilişkin "Vatandaşa sigara alırken kimlik soran hükümetimiz, milyarlarca dolarımızı çalanların kimliğini saklıyor. Parası çalınanların kimliği belli, parayı çalanların kimliği neden gizli?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşa sigara alırken kimlik soran hükümetimiz, milyarlarca dolarımızı çalanların kimliğini saklıyor. Parası çalınanların kimliği belli, parayı çalanların kimliği neden gizli?" diye sordu.

Kaynak: ANKA