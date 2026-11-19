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Elazığ'da Ağın Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek için belediye hizmet binasının ısıtma ihtiyacını kurulan ısı pompası ve hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle karşılayacak.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binasında kömür kullanımını sonlandırmak amacıyla ısı pompası sistemine geçiş yaptıklarını belirtti.

Hizmet binasının arka bölümünde daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan alanlarda belediye personelinin imkanlarıyla yalıtım, zemin ve sıva çalışmalarının yapıldığını aktaran Çakar, ısı pompası sistemine ait ekipmanların da buraya yerleştirildiğini kaydetti.

Çakar, kurulan sistemle çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek "Belediyemizin ısı pompasıyla ısınmasını gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla kömür kullanmayacağız. Kömür kullanmayacağımız için çevre kirliliği olmayacak. Zaten havası temiz olan Ağın'ımız çok daha temiz kalacak. Bütün işimizi belediyemizin imkanlarıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçeye 2028 yılında doğal gaz gelmesinin planlandığını kaydeden Çakar, doğal gaz gelene kadar maliyet avantajı nedeniyle ısı pompası sistemini kullanmayı tercih ettiklerini aktardı.

Isı pompalarının elektrik ihtiyacının kurulacak güneş enerjisi santralinden sağlanacağını belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz projemiz de onaylandı. Güneş panelleri yapma sürecimiz başladı. Güneş paneli yapacağız, elektriğimizi dağıtım şirketiyle mahsuplaşacağız. Dolayısıyla belediyemizin aylık gideri olan elektrik parasından kurtulmuş olacağız. Isı pompalarını, güneş enerjisi panellerini kurduğumuz zaman neredeyse bedavaya sayılacak bir şekilde hem ısınmamızı hem de soğutmamızı yapacağız."

Kaynak: AA