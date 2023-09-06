Ağbaba'dan "Sorun Ekonomik Değil, Psikolojik" Diyen Erdoğan'a: "Mesele Psikolojik Olabilir Ama Bu Ülkeyi Yönetenlerin Psikolojisinin Bozukluğundan...

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin "Sorun ekonomik değil psikolojik" şeklindeki sözlerine; "Zamlara bakıldığında ekonomik mi psikolojik mi olduğu değerlendirilebilir. Şekere 3 ay içerisinde 10 kez zam geldi. 11.cisinin yolda olduğu söyleniyor. 3 ay içerisinde şekere yaklaşık yüzde 40 zam gelecek. Çaya yaklaşık yüzde 63 zam gelmiş durumda. Benzine ve motorine seçimden bu yana yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiş durumda. Hala bunu psikolojik olarak açıklamaya çalışıyor. Mesele psikolojik olabilir ama bu ülkeyi yönetenlerin psikolojisinin bozukluğundan kaynaklıdır, akılsızlığından kaynaklıdır. Ekonomi bilimini yok saymaktan kaynaklıdır. Bugün yaşadığımız şey psikolojik değil beceriksizliktir, akılsızlıktır” diye tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin "Sorun ekonomik değil psikolojik" şeklindeki sözlerine; "Zamlara bakıldığında ekonomik mi psikolojik mi olduğu değerlendirilebilir. Şekere 3 ay içerisinde 10 kez zam geldi. 11.cisinin yolda olduğu söyleniyor. 3 ay içerisinde şekere yaklaşık yüzde 40 zam gelecek. Çaya yaklaşık yüzde 63 zam gelmiş durumda. Benzine ve motorine seçimden bu yana yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiş durumda. Hala bunu psikolojik olarak açıklamaya çalışıyor. Mesele psikolojik olabilir ama bu ülkeyi yönetenlerin psikolojisinin bozukluğundan kaynaklıdır, akılsızlığından kaynaklıdır. Ekonomi bilimini yok saymaktan kaynaklıdır. Bugün yaşadığımız şey psikolojik değil beceriksizliktir, akılsızlıktır" diye tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Ağbaba, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı "Sorun ekonomik değil psikolojik" şeklindeki ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan yine dünya siyasi ve ekonomi tarihine geçecek bir söz söyledi; fiyatlardaki artışın ekonomik değil psikolojik olduğunu ifade ediyor. Daha önce 'faiz sebep enflasyon neticedir' diyen Sayın Erdoğan bu görüşünü bir kenara bırakmış durumda. Aslında mesele bu açıdan baktığımızda duygusaldır. Kur korumalı mevduatı getirerek ya da yandaşlara garanti ödemesi ile yap işlet devret ile yandaşa dolar bazında para ödemektir. Mesele duygusaldır. Enflasyon yükselirken, faizler artarken, şatafatından ödün vermeyenlerdir. İsrafa devam edenlerdir. 125 bin makam aracına binenlerdir. Mesele tamamen duygusaldır Sayın Erdoğan'ın anlayışına göre.

Zamlara bakıldığında ekonomik mi psikolojik mi olduğu değerlendirilebilir. Şekere 3 ay içerisinde 10 kez zam geldi. Yeni bir zam geleceği söyleniyor. 3 ay içerisinde şekere yaklaşık yüzde 40 zam gelecek. Çaya yaklaşık yüzde 63 zam gelmiş durumda. Benzine ve motorine seçimden bu yana yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiş durumda. Hala bunu psikolojik olarak açıklamaya çalışıyor. Bir gecede ÖTV yüzde 5 TL arttı. Mesele psikolojik olabilir ama bu ülkeyi yönetenlerin psikolojisinin bozukluğundan kaynaklıdır, akılsızlığından kaynaklıdır. Ekonomi bilimini yok saymaktan kaynaklıdır. Bugün yaşadığımız şey psikolojik değil beceriksizliktir, akılsızlıktır. Yaşadığımız şey ülkenin kötü yönetiminden kaynaklıdır. Bu anlayış devam ettiği sürece de dünyadaki en yüksek gıda enflasyonuna sahip olmaya devam edeceğiz. 1977'den sonra en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Bu akılsızlık devam ettiği sürece, bu psikolojik bozuklukluk devam ettiği sürece ülke bu yokluğu, fiyat artışlarını yaşamaya devam edecek."