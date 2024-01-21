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Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili

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Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çocuklar kar topu oynarken, vatandaşlar da fotoğraf çektirdi. Sürücüler zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.

Kent merkezi ile İhsaniye, Çay, Şuhut, İscehisar ve Sinanpaşa ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yağışla birlikte Anıtpark çevresindeki araç ve duvarların üzerinde biriken karlarla çocuklar kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile çevre yolu üzerinde araçlarıyla seyreden sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekiplerinin, Afyonkarahisar'ı Antalya, Konya ve Ankara'ya bağlayan çevre yolu güzergahlarında tuzlama çalışmasına başladığı bildirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri de kent genelinde kapalı bir yol olmadığını belirterek, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yağışın geç saatlere kadar hafif ve aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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