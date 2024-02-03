Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaren Geceleri'nde tel helvası ikram ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk kış günleri "Yaren Geceleri"nde yapılan tel helvasıyla tatlanıyor.

Çay Mahallesi'ndeki Gardaş Yarenler Kültür Derneği binasında toplananlar, yöreye özgü tel helvasını kış mevsimindeki soğuk havalarda şeker, su, limon tuzu ve leblebi tozundan yapıyor.

Tel helva yapımında kaynatılan şekerli su, soğuk bir mermer üzerine dökülüyor. Mermer üzerinde soğuyarak macun kıvamına gelmesiyle leblebi tozunda büyük bir tepside kıvam alıncaya kadar çekiliyor.

Hazırlanan tel helva, "Yaren Geceleri"nde türküler, orta oyunları ve halk oyunları eşliğinde geceye katılan misafirlere ikram ediliyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Selahattin Işık, gazetecilere, tel helvası geleneğinin çocukluk yıllarından beri yapıldığını söyledi.

Bu kültürü ilçede yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini aktaran Işık, "Tel helvaya, pişmaniyenin atası diyebiliriz. Bugün tel tel dökülen helvamızı misafirlerimize ikram ettik."dedi.

Tel helva ustası Hüseyin Kozan da tatlının önceden kış aylarında çokça yapıldığını ve beğenilerek tüketildiğini anlattı.