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Afyonkarahisar'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çeşitli suçlardan hükümlü olan Ş.B, ilçe merkezinde yakalandıktan sonra savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.B'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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