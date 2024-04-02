YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönündeki bilgi üzerine plakası belirlenen otomobili durdurdu.

Şüpheliler N.Ç ve O.U.G'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 2 bin 803 sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden N.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title