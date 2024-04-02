Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönündeki bilgi üzerine plakası belirlenen otomobili durdurdu.

Şüpheliler N.Ç ve O.U.G'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 2 bin 803 sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden N.Ç. tutuklandı.