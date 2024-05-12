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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine S.G. ve oğlu E.G'nin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 106 sentetik ecza ve 52 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Şüphelilerden S.G. tutuklandı, eşi E.G. ise cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. (48) ve oğlu E.G'nin (18) evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada, 106 sentetik ecza, 52 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Evde üzerinde kimlik bulunmayan ve kendisini F.İ. olarak tanıtan kişinin, S.G'nin eşi E.G. (47) olduğu tespit edildi.

E.G'nin hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından 26 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi E.G. ise cezaevine teslim edildi.

Şüpheli S.G'nin oğlu E.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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