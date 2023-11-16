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Afyonkarahisar'da Tedavi Edilen Kuşlar Doğaya Salındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tedavileri tamamlanan puhu kuşu ile kartal, doğa koruma ekipleri tarafından Akdağ'a bırakıldı. Ayrıca bölgede 300 de keklik salındı.