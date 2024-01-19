Afyonkarahisar'da Mezarlık İşçisine Tarihi Eser Kaçakçılığından Adli İşlem
Afyonkarahisar'da mezarlık işçisi olan O.T'nin elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı ve eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.
Afyonkarahisar'da elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirilen mezarlık işçisine adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çay ilçesinden gelen bir istihbaratı değerlendirdi.
Ekipler, ilçe mezarlığında işçi olarak çalışan O.T'nin (52) elindeki poşette tarihi eser niteliğinde 770 sikke ile obje ele geçirildi.
Şüpheli O.T'ye adli işlem uygulandı.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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