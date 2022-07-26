Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü tır, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu Beli Mevkisi'nde, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü tırın dorsesine çarptı.

Sürücü U.Ö.A ile aynı tırda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Köroğlu Güncel Haberler

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