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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda durdurdukları otomobilde izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen tespit etti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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